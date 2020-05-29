В Башкирии продолжаются поиски 37-летнего мужчины

В столице Башкирии разыскивают пропавшего без вести 37-летнего горожанина. Ильдара Шайхутдинова ищут с июля прошлого года. Ориентировка на пропавшего мужчину появилась в соцсетях.

Родные и близкие не находят себе места. Они не теряют надежды найти Ильдара живым. В поисках также участвуют волонтеры.