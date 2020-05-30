Владимир Путин объявил о нерабочем дне в июне по всей России

В этом году в июне у россиян появится еще один выходной. Владимир путин подписал указ о проведении Парада Победы в 2020 году. В указе Президент РФ объявил день проведения Парада нерабочим.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил дату проведения Парада Победы по всей России – 24 июня. Этот день был выбран потому, что в 1945 году именно 24 июня прошел парад победителей на Красной площади. В нем участвовали военные, сражавшиеся под Москвой, Сталинградом, принимавшие участие в обороне Ленинграда, освобождении Европы и штурме Берлина.

29 мая Владимир Путин подписал указ, закрепив дату проведения Парада Победы в этом году. 24 июня во всей стране в 10 утра должен состояться сам парад, а в 22 часа - запущен артиллерийский салют. Также 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы.