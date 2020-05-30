Михаил Мурашко ознакомился с проектом реконструкции Республиканского кардиоцентра

Сегодня, 30 мая, министр здравоохранения России вместе с Главой Башкирии Радием Хабировым посетили Республиканский кардиологический центр. Во время визита министр смог ознакомиться и с проектом реконструкции кардиоцентра. Также обсуждалась возможность привлечения федерального софинансирования проекта.

После открытия нового инфекционного центра и посещения онкодиспансера Михаил Мурашко и Радий Хабиров отправились в Республиканский кардиологический центр. Здесь гостей ознакомили с ходом работы отделений медучреждения. Как сообщила главный врач Ирина Николаева, каждый год в кардиоцентр поступает более 14 тысяч пациентов, проводится около 20 тысяч операций, в их числе более 5 тысяч – по программам оказания высокотехнологичной медпомощи.

В 2019 году началась реконструкция кардиологического центра. По проекту предусмотрено строительство нового хирургического корпуса, который расположится на площади более 32 тысяч квадратных метров, а также – реконструкция уже существующих помещений центра. Все работы запланировано завершить в 2023 году.

Стоимость проекта превышает 6 млрд рублей. Строительство ведётся за счёт республиканского бюджета. Радий Хабиров и Михаил Мурашко обсудили возможность привлечения федерального софинансирования проекта. Соответствующая заявка от республики находится на рассмотрении в Правительстве России. Пресс-служба Главы Республики Башкортостан