Михаил Мишустин выступил с отчётом работы Правительства России за 2023 год

Сегодня в Госдуме председатель правительства страны Михаил Мишустин выступил с отчетом работы за 2023 год высшего федерального исполнительного органа государственной власти России. Медицина, экономика, социальная сфера, развитие транспортной и туристической инфраструктуры, культура. Доклад коснулся всех сторон жизни страны.
В частности, строительство выросло на 8%. Прошлый год стал рекордным для страны. Не отстал и Башкортостан. 3 млн 350 тыс. квадратных метров жилья было сдано в 2023 году. Такого не было ни во времена советской Башкирии, ни в новейшей истории. План к 2030-му году – выйти на 4 млн.
В малых населенных пунктах учителям за классное руководство увеличат ежемесячную надбавку вдвое. Она составит 10 тысяч рублей. А с сентября появится надбавка в 5 тысяч, начнут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Особо коснулись капремонта школ. И здесь Башкортостан в лидерах страны по привлечению федеральных средств.