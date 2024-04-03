Михаил Мишустин выступил с отчётом работы Правительства России за 2023 год

Сегодня в Госдуме председатель правительства страны Михаил Мишустин выступил с отчетом работы за 2023 год высшего федерального исполнительного органа государственной власти России. Медицина, экономика, социальная сфера, развитие транспортной и туристической инфраструктуры, культура. Доклад коснулся всех сторон жизни страны.

В частности, строительство выросло на 8%. Прошлый год стал рекордным для страны. Не отстал и Башкортостан. 3 млн 350 тыс. квадратных метров жилья было сдано в 2023 году. Такого не было ни во времена советской Башкирии, ни в новейшей истории. План к 2030-му году – выйти на 4 млн.