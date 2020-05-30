Министр здравоохранения РФ: «В Башкирии доступны самые современные методы лечения»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 30 мая посетил Уфу. В рамках рабочей поездки министр вместе с Главой Башкирии Радием Хабировым посетили несколько медицинских организаций и открыли новый инфекционный центр под Уфой. По итогам визита Михаил Мурашко высоко оценил уровень медицины и профессионализма медработников.

По мнению министра здравоохранения, в Башкирии сегодня доступны современные методы лечения. Доступны и все известные методы диагностики. Мурашко также отметил хорошую материально-техническую базу, которая продолжает расширяться.

Все самые передовые технологии, которые используются в здравоохранении, здесь доступны, включая и исследования генома, и исследования с помощью всевозможных визуализаций всеми видами энергий (ультразвуковой, рентгеновской, магнитно-резонансной в том числе, радиофармпрепаратами), поэтому весь объем исследований здесь доступен. Здесь доступны самые современные методы лечения, и хирургические, и радиотерапевтические, и лучевые методы лечения.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Глава Минздрава России оценил и школу врачей-инфекционистов, химиотерапевтов и кардиологов. Министр считает, что Башкирия на фоне страны и даже мира в целом находится на весьма достойном уровне. Пожелание Михаила Мурашко – двигаться еще быстрее.

То испытание, которое сегодня нам выпало, позволяет нам быть более мудрыми в принятии решений, более тактичными по отношению друг к другу. Оно призывает к единению коллег, федеральных, региональных специалистов, насколько начали тесно взаимодействовать для того, чтобы достичь максимального результата для пациента. Это совершенно уникальная возможность для того, чтобы объединить усилия в совместной борьбе против заболевания.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Фото: Пресс-служба Главы РБ 