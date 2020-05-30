Министр здравоохранения РФ: «В Башкирии доступны самые современные методы лечения»

То испытание, которое сегодня нам выпало, позволяет нам быть более мудрыми в принятии решений, более тактичными по отношению друг к другу. Оно призывает к единению коллег, федеральных, региональных специалистов, насколько начали тесно взаимодействовать для того, чтобы достичь максимального результата для пациента. Это совершенно уникальная возможность для того, чтобы объединить усилия в совместной борьбе против заболевания.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ