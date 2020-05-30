Министр здравоохранения РФ: «В Башкирии доступны самые современные методы лечения»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 30 мая посетил Уфу.
В рамках рабочей поездки министр вместе с Главой Башкирии Радием Хабировым
посетили несколько медицинских организаций и открыли новый инфекционный центр
под Уфой. По итогам визита Михаил Мурашко высоко оценил уровень медицины и
профессионализма медработников.
По мнению министра здравоохранения, в Башкирии сегодня доступны
современные методы лечения. Доступны и все известные методы диагностики. Мурашко
также отметил хорошую
материально-техническую базу, которая продолжает расширяться.
Все самые передовые
технологии, которые используются в здравоохранении, здесь доступны, включая и
исследования генома, и исследования с помощью всевозможных визуализаций всеми
видами энергий (ультразвуковой, рентгеновской, магнитно-резонансной в том
числе, радиофармпрепаратами), поэтому весь объем исследований здесь доступен.
Здесь доступны самые современные методы лечения, и хирургические, и
радиотерапевтические, и лучевые методы лечения.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Глава Минздрава России оценил и школу врачей-инфекционистов, химиотерапевтов и кардиологов.
Министр считает, что Башкирия на фоне страны и даже мира в целом находится на
весьма достойном уровне. Пожелание Михаила Мурашко – двигаться еще быстрее.
То испытание, которое
сегодня нам выпало, позволяет нам быть более мудрыми в принятии решений, более
тактичными по отношению друг к другу. Оно призывает к единению коллег,
федеральных, региональных специалистов, насколько начали тесно
взаимодействовать для того, чтобы достичь максимального результата для
пациента. Это совершенно уникальная возможность для того, чтобы объединить
усилия в совместной борьбе против заболевания.