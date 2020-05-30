Стало известно, когда в Уфе появится вакцина от коронавируса

В России уже совсем скоро появится вакцина от коронавирусной инфекции. Если точнее, то приблизительно в августе-сентябре текущего года. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос студентов-медиков в Уфе.
Во время рабочего визита Михаила Мурашко в Уфе студенты-медики задали ему вопрос, касающийся вакцины от коронавируса. Студентов интересовало, когда в России появится такая вакцина. Министр ответил, что она может появится на территории России уже в августе-сентябре, а в июне начнутся клинические испытания.
Сегодня в России, по словам Михаила Мурашко, есть несколько вакцин в разработке. Наиболее перспективными можно назвать пять из них. Министр выразил надежду на то, что по результатам клинических испытаний начнется расширение производства вакцины для использования.