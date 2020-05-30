Стало известно, когда в Уфе появится вакцина от коронавируса

В России уже совсем скоро появится вакцина от коронавирусной инфекции. Если точнее, то приблизительно в августе-сентябре текущего года. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос студентов-медиков в Уфе.

Во время рабочего визита Михаила Мурашко в Уфе студенты-медики задали ему вопрос, касающийся вакцины от коронавируса. Студентов интересовало, когда в России появится такая вакцина. Министр ответил, что она может появится на территории России уже в августе-сентябре, а в июне начнутся клинические испытания.

Клинические испытания начнутся уже в ближайшие две-три недели. Результаты будут, конечно, в первую очередь зависеть от клиники. Количество добровольцев уже набрано, для клиники подготовлено. Сейчас завершаются определенные разрешительные процедуры.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Сегодня в России, по словам Михаила Мурашко, есть несколько вакцин в разработке. Наиболее перспективными можно назвать пять из них. Министр выразил надежду на то, что по результатам клинических испытаний начнется расширение производства вакцины для использования.

Мало изготовить сам образец препарата. Мало его протестировать. Нужно еще и налаживать большое промышленное производство. Поэтому это тоже задача из разряда достаточно серьезных и больших.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ