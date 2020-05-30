«Главное, что делаем добро»: в Башкирии фермер-волонтер раздает козье молоко

Телеканал БСТ продолжает знакомить жителей республики с современными героями – людьми, которые помогают пережить пандемию коронавируса. Один из них – агидельский волонтер-фермер Ильнур Буляшев. Он более десяти лет работал нефтяником за пределами Башкортостана. Что заставило мужчину вернуться на родину и кардинально сменить сферу деятельности?

Более десяти лет Ильнур Буляшев жил и трудился за пределами республики и чуть меньше года назад решил вернуться на родину. Поменял не только место жительства, но и сферу деятельности – был нефтяником, а стал фермером. Выбрал дело для души, говорит мужчина.

В прошлом году мы в августе купили стадо, 78 голов. Сейчас уже больше 178, и ждем пополнение. Думаем к осени довести до 300 голов. Ильнур Буляшев, фермер

Содержание такого стада предпринимателю обходится недешево. Для того чтобы прокормить хозяйство, фермер арендовал земельный участок чуть меньше тысячи гектаров. В этом году мужчина планирует посеять овес и ячмень.

Фермер хочет производить не только молоко, но и сыр, творог, йогурт. В планах поставить небольшой семейный цех и заниматься этим. Об этом мужчина рассказал и Главе республики Радию Хабирову на прошедшей онлайн-встрече с волонтёрами Башкортостана.

Сейчас в планах у фермера расширять производство. Поддержка государства нужна, чтобы закупить необходимую технику, полсотни голов племенного крупнорогатого скота и организовать новые рабочие места.

Козы Ильнура Буляшева дают полезное гипоаллергенное молоко, которым он щедро делится со своими земляками, нуждающимися в помощи. Практически сразу, как в Агидели заработал волонтерский штаб, фермер стал передавать волонтерам по несколько бутылок целебного напитка, которые затем они разносили по адресам – пожилым людям и семьям с детьми.

Ильнур Буляшев: Молоко не главное – главное, что делаем добро.