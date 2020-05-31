Онлайн и без алкоголя: как прошли последние звонки в Башкирии в 2020 году

Чтобы называться общепитом, хоть и только по документам, одной барной стойки теперь недостаточно. Видимо, не все предприниматели следят за изменениями в законах, которые касаются их бизнеса. Очевидно, что отдельного зала со столиками в этом магазине нет, как нет и отдельной уборной для клиентов. Всего их должно быть две, вторая – для персонала.

Алексей Гусев, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей