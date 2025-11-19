В Башкирии в 2026 году благоустроят 144 общественных пространства

В Башкортостане в следующем году благоустроят 144 общественных пространства по итогам всероссийского голосования по проекту формирования комфортной городской среды. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей федеральных средств.

Кроме того, на заседании экспертного совета Госсобрания республики говорили о текущей работе: об обновлении дворов, подъездов, а также парков и скверов. Представили на встрече и проекты благоустройства ряда территорий в Салавате и Октябрьском.