В Башкирии в 2026 году благоустроят 144 общественных пространства

В Башкортостане в следующем году благоустроят 144 общественных пространства по итогам всероссийского голосования по проекту формирования комфортной городской среды. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей федеральных средств.
Кроме того, на заседании экспертного совета Госсобрания республики говорили о текущей работе: об обновлении дворов, подъездов, а также парков и скверов. Представили на встрече и проекты благоустройства ряда территорий в Салавате и Октябрьском.
Также на встрече чествовали и тех, кто активно участвовал в голосовании по благоустройству общественных пространств. Особо отличились волонтёры. Более 7 тысяч добровольцев Башкортостана внесли свой вклад.