В Башкирии неотремонтированные участки дорог вносились в спецреестр с пометкой «выполнено»

В два с половиной раза объемы ямочного ремонта в Башкортостане в этом году выше прошлогодних. Но здесь не обошлось без нарушений. Об этом шла речь на «Транспортном часе». По данным Госкомтранса республики, к 18 мая в электронной системе учета оцифровали 232 тысячи дефектов. Вопрос лично курирует Глава республики Радий Хабиров.

Так, многочисленные нарушения при выполнении ямочного ремонта обнаружило контрольное управление в Аургазинском районе. Муниципалитет до 15 апреля должен был оцифровать все выбоины на дорогах, то есть внести в специальную программу контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Затем до 15 мая выполнить 50% объема, а оставшуюся –до 15 июня. Однако специалисты выяснили, что в реестр с пометкой «выполнено» вносились те участки, которые даже не ремонтировались. Ситуация возмутила местных жителей.