В Башкирии неотремонтированные участки дорог вносились в спецреестр с пометкой «выполнено»

В два с половиной раза объемы ямочного ремонта в Башкортостане в этом году выше прошлогодних.  Но здесь не обошлось без нарушений. Об этом шла речь на «Транспортном часе». По данным Госкомтранса республики, к 18 мая в электронной системе учета оцифровали 232 тысячи дефектов. Вопрос лично курирует Глава республики Радий Хабиров. 

Так, многочисленные нарушения при выполнении ямочного ремонта обнаружило контрольное управление в Аургазинском районе. Муниципалитет до 15 апреля должен был оцифровать все выбоины на дорогах, то есть внести в специальную программу контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Затем до 15 мая выполнить 50% объема, а оставшуюся –до 15 июня. Однако специалисты выяснили, что в реестр с пометкой «выполнено» вносились те участки, которые даже не ремонтировались. Ситуация возмутила местных жителей.

Обещали ее отсыпать еще в прошлом году, но до сих пор ничего не сделали. Вроде как на следующий год обещают что-то сделать, но сомнительно очень.

Максим Соколов местный житель

 Вот эта дорога в сторону Байкала - с трассы до начала деревни, работали большегрузы, ездили, все дорогу разбили. Дорога была в 80-м году построена, ни одной ямы, ничего не было. Сказали, что потом отремонтируют, а ничего не сделали. 

Риф Гайнуллин, местный житель      

 В районной администрации считают, что причины произошедшего – человеческий фактор и технический недочет. Специалист, который ответственен за внесение информации в спецреестр, совершил ошибку,  приписав два лишних нуля, из-за чего на дороге в 14 тысяч «квадратов» зафиксированы дефекты общей площадью почти 58 тысяч квадратных метров вместо 580. 400 из которых на сегодняшний день фактически отремонтированы. 

При проведении оцифровки ям в программе были допущены технические ошибки специалистами, так как программа для нас новая, специалисту не хватило времени изучить полностью. Где-то, наверное, были пробелы, поэтому специалисты администрации района, сельского поселения, допустили технические ошибки и при введении данных. Конкретно по площади объектов была внесена некорректная информация.

Юрий Николаев, заместитель главы администрации Аургазинского района Республики Башкортостан 

Ремонт производился ранней весной, это во-первых. Во-вторых, здесь большегрузная техника ездит, вообще изначально дорога была в плачевном состоянии.

Артур Файзуллин, начальник ДРСУ по Аургазинскому району Республики Башкортостан