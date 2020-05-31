В Башкирии от урагана пострадала семья известного блогера

По Башкирии прошелся мощный ураган с градом. Жертвами стихии стали и известные жители региона.

Согласно данным МЧС республики, ураган лишил света более 30 деревень в Бакалинском и Шаранском районах. Судя по постам в соцсетях, эта цифра может быть неокончательной - непогода бушевала в разных концах республики.

Так, от града размером с яйцо пострадала и семья известного блогера Рустама Набиева. Рустам опубликовал фотографию дома родителей своей жены, в который приехал погостить накануне вместе с семьей. Ураган разбил два окна.

От стихии пострадал и гитарист группы "Люмен" Игорь Мамаев. Музыкант рассказал в своем Instagram, что давно не видел такого: куски льда словно снаряды помяли его автомобиль, а на стеклах образовались трещины.