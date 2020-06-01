Жители Башкирии смогут увидеть яркие взрывающиеся метеоры

В Башкирии можно будет наблюдать ещё одно удивительное астрономическое явление. С 22 июня по 2 июля на ночном небе можно будет наблюдать «Июньские Боотиды». Это непредсказуемый, необычный поток взрывающихся метеоров.

Активность таких потоков всегда разная. Иногда можно заметить 1-2 метеора за час, а иногда и до 100 метеоров за тот же промежуток времени. Яркость их тоже разная: некоторые оставляют короткий жёлтый след, а некоторые – световую вспышку в конце.

В Уфимском планетарии сообщили, что пик видимости «Июньских Боотидов» придется на ночь с 27 на 28 июня. Светлые летние ночи не очень способствуют хорошей видимости астрономического явления. Также Боотиды будут лучше видны за городом, где нет засветки неба уличным освещением.