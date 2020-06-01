В Башкирии с 1 июня облегчили режим самоизоляции

Однако, как отметил Радий Хабиров, ограничительные меры останутся в отношении граждан в возрасте 65+, так как количество заболевших в этом возрасте увеличивается. Напомним, для них введен "комендантский час. Так, с 18 мая покидать место жительства указанным лицам можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и в случаях приобретения лекарств, продуктов питания и обращения за услугами связи. Работодателям предписано перевести всех таких сотрудников на дистанционную работу.