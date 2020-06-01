В Уфе начнут наказывать «мажоров» с кальянами на парковках

В Уфе и по всей Башкирии начнут наказывать любителей кальянов на парковках. 

Радий Хабиров распорядился взяться за молодежь, которая курит кальяны и шумит под окнами жителей. Прежде всего эта проблема есть в Уфе. В основном это богатые студенты, которые собираются в огромные компании и гуляют на парковках до самого утра. 

Мы кальяны запретили. Но молодежь начинает на природе курение кальяна. Во-первых, это нарушение санитарных правил. Плюс люди которые собираются, они ведут себя агрессивно. Посмотрите, дайте нормы о наказании за употребление кальяна в общественных местах. Жалоб от жителей очень много, обратите внимание.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Ранее на эту проблему уже обращали внимание городские власти. Большинство жалоб приходит от жителей улицы Заки Валиди. По вечерам на парковках вокруг Конгресс-холла собирается очень много молодежи с кальянами. Ребята шумят, курят кальяны и громко слушают музыку. 