В Уфе начнут наказывать «мажоров» с кальянами на парковках

В Уфе и по всей Башкирии начнут наказывать любителей кальянов на парковках.
Радий Хабиров распорядился взяться за молодежь, которая курит кальяны и шумит под окнами жителей. Прежде всего эта проблема есть в Уфе. В основном это богатые студенты, которые собираются в огромные компании и гуляют на парковках до самого утра.
Ранее на эту проблему уже обращали внимание городские власти. Большинство жалоб приходит от жителей улицы Заки Валиди. По вечерам на парковках вокруг Конгресс-холла собирается очень много молодежи с кальянами. Ребята шумят, курят кальяны и громко слушают музыку.