Стало известно, из-за чего чаще всего умирают люди в Башкирии

Согласно статистике Башстата, в республике за два первых месяца 2020 года зафиксировано 8230 смертей. Это на 426 меньше, чем за такой же период в прошлом 2019 году.

Оказалось, что жители Башкирии чаще всего умирают из-за болезней системы кровообращения. По этой причине умерли 2934 человека. На втором месте в статистике – новообразования, из-за которых умер 1221 человек. Из-за болезней эндокринной системы умерло 475 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 450 человек, среди них – 115 смертей из-за острой пневмонии. Далее идут болезни нервной системы, органов пищеварения, инфекции, болезни мочеполовой системы, старость. Врачи не смогли установить причину смерти ещё 799 случаев .