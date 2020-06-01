В Башкирии снимут ограничения в продаже алкоголя

Сейчас в Башкирии действует строгое правило: алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10:00. С 1 июля ограничения будут действовать только с 23:00 до 8:00.

Фактически, Башкирия вернётся в старый режим, по которому алкоголь нельзя было купить с 23:00 до 8:00. Рестораны и кафе это не затрагивает, речь идёт только о розничной торговле.