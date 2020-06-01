Башкирия возглавила рейтинг регионов по работе системы здравоохранения

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый рейтинг регионов России. Институт составил рейтинг по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в условиях пандемии. Башкирия отметилась в списке на высокой позиции.

Исследование проводилось 25-31 мая. Башкирия возглавила раздел «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения». Было отмечено, что в республике были организованы дополнительные центры диагностики.

Также в рейтинг вошло Подмосковье, где была проведена инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц. Ещё одним регионом, который вошёл в рейтинг, стал Забайкальский край. Именно там в кожно-венерологическом диспансере развернуто 65 новых коек.