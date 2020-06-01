«Мы вместе ради детей»: в Уфе прошел благотворительный телемарафон

Сегодня на телеканале БСТ прошел благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей». Организатор – Фонд имени Дмитрия Хворостовского, который помогает детям, остро нуждающимся в лечении. В этот вечер средства на лечение собирали для трех юных жителей Башкортостана.

Эти голоса сегодня звучат с призывом. Искусство может исцелить. На сцене концертного зала «Башкортостан» сегодня выступили башкирские и российские звезды. Их объединила общая цель – помочь собрать средства для детей, которым нужно лечение. Это проект Фонда имени Дмитрия Хворостовского. В 2015 в Уфе баритон выступил на сцене театра оперы и балеты с Ильдаром Абдразаковым. Тогда выручку направили на лечение 61 ребенка. И после смерти Хворостовского цепочку добрых дел решили продолжать в именном фонде певца.

Валя Рувенная большую часть жизни проводит в больницах и реабилитационных центрах. У 8-летней девочки ДЦП, на фоне которого развился спастический тетрапарез, а также задержка психомоторного и речевого развития. Одна из последних терапий дала результат – Валя уже учится стоять на ногах. Но чтобы продолжить лечение, нужно 200 тысяч рублей.

Курсовое лечение требуется и семилетнему Марку Терентьеву, у которого диагностировали гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. С виду мальчик вполне здоровый, однако он отстает в психоречевом развитии.

Схожая проблема и у Миши Манулина. Из-за поражения головного мозга ребенок, например, не может озвучить свою просьбу или рассказать что-то.

Проект был поддержан телеканалом БСТ. В прямом эфире зрители могли увидеть концерт с живым звуком. В зале работали восемь камер, чтобы передать всю красоту действа. А на экраны вывели номера телефонов, на которые можно было отправить сообщение с указанием суммы помощи.

Аскар Абдразаков, Рушана Валиева, Назгуль Отузова. Из Лондона к марафону подключалась солистка Covent Garden Айгуль Ахметшина. Такие артисты способны вместе собрать полный зал, но сегодня они собирали для жизни.