«Мы вместе ради детей»: в Уфе прошел благотворительный телемарафон

Сегодня на телеканале БСТ прошел благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей». Организатор – Фонд имени Дмитрия Хворостовского, который помогает детям, остро нуждающимся в лечении. В этот вечер средства на лечение собирали для трех юных жителей Башкортостана.
Эти голоса сегодня звучат с призывом. Искусство может исцелить. На сцене концертного зала «Башкортостан» сегодня выступили башкирские и российские звезды. Их объединила общая цель – помочь собрать средства для детей, которым нужно лечение. Это проект Фонда имени Дмитрия Хворостовского. В 2015 в Уфе баритон выступил на сцене театра оперы и балеты с Ильдаром Абдразаковым. Тогда выручку направили на лечение 61 ребенка. И после смерти Хворостовского цепочку добрых дел решили продолжать в именном фонде певца.
Валя Рувенная большую часть жизни проводит в больницах и реабилитационных центрах. У 8-летней девочки ДЦП, на фоне которого развился спастический тетрапарез, а также задержка психомоторного и речевого развития. Одна из последних терапий дала результат – Валя уже учится стоять на ногах. Но чтобы продолжить лечение, нужно 200 тысяч рублей.
Курсовое лечение требуется и семилетнему Марку Терентьеву, у которого диагностировали гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. С виду мальчик вполне здоровый, однако он отстает в психоречевом развитии.
Схожая проблема и у Миши Манулина. Из-за поражения головного мозга ребенок, например, не может озвучить свою просьбу или рассказать что-то.
Проект был поддержан телеканалом БСТ. В прямом эфире зрители могли увидеть концерт с живым звуком. В зале работали восемь камер, чтобы передать всю красоту действа. А на экраны вывели номера телефонов, на которые можно было отправить сообщение с указанием суммы помощи.
Аскар Абдразаков, Рушана Валиева, Назгуль Отузова. Из Лондона к марафону подключалась солистка Covent Garden Айгуль Ахметшина. Такие артисты способны вместе собрать полный зал, но сегодня они собирали для жизни.
За семь лет существования проекта было собрано более 70 млн рублей для помощи тяжелобольным детям – подопечным «Русфонда». И сегодня доброе дело мог сделать каждый телезритель, включив канал БСТ и пожертвовав любую сумму. Чтобы у детей появилась надежда.