Стало известно, как избавиться от седины

Известно, что от стресса человек может поседеть. Учёные выяснили, что этот процесс можно оставновить.

Специалисты утверждают, что избавляться от ненужной, стрессовой седины нужно вовремя. Всё можно исправить, если процесс начался недавно. Стрессовая седина – это временное явление, возникает при стрессовых ситуациях. Наверняка вы слышали о людях, которые седели от шока или пережитого горя.

Что же нужно сделать? Устранить стресс или хотя бы уменьшить его количество. Помните, что ваше психоэмоциональное состояние напрямую влияет на тело. Стрессы, нервные напряжения могут годами накапливаться, а потом вылиться в какую-нибудь «болячку».