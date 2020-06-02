«У меня безвыходная ситуация»: в Уфе мировой чемпион по плаванию может оказаться на улице

Жизнь Радика Буранбаева никогда не была легкой. С самого рождения юноша сталкивался со сложными ситуациями, но всегда выходил из них с гордо поднятой головой. Теперь перед ним стоит еще одна непростая задача – получить жилье, которое положено ему по закону.
О себе Радик говорит честно и откровенно: сирота, имею инвалидность, борюсь с раком.
О парне знают многие жители Башкирии. Он был главным героем новостей семь лет назад.
Тогда он выиграл золотую медаль по плаванию во Всемирных детских «Играх победителей». Это спортивные соревнования для детей, которые перенесли онкологические заболевания. За жизнелюбие и мужественность бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов наградил 13-летнего Радика поездкой в Диснейленд. Повзрослев, 20-летний парень столкнулся с жестокой реальностью.
Жилье, положенное по закону, приходится выбивать через суд. По словам Радика, местные власти не спешат предоставлять ему квартиру, а он скоро заканчивает свое обучение в колледже, а значит, он лишится комнаты в общежитии. Идти будет некуда, говорит парень.
Все свои действия парень описывает в микроблоге в социальных сетях. Там же он обратился ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой помочь ему добиться справедливости.
Если вы хотите помочь Радику, то с ним можно связаться, написав в "личные сообщения" ВКонтакте.