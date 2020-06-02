«У меня безвыходная ситуация»: в Уфе мировой чемпион по плаванию может оказаться на улице

Жизнь Радика Буранбаева никогда не была легкой. С самого рождения юноша сталкивался со сложными ситуациями, но всегда выходил из них с гордо поднятой головой. Теперь перед ним стоит еще одна непростая задача – получить жилье, которое положено ему по закону.

О себе Радик говорит честно и откровенно: сирота, имею инвалидность, борюсь с раком.

«Я родился в Стерлитамаке. Мама отказалась от меня ещё в роддоме, а отца я и не знал никогда. Меня определили в Дом малютки. С рождения мне был поставлен диагноз ДЦП. В возрасте 7 лет у меня обнаружили рак почек, с которым я боролся на протяжении многих лет: постоянная химиотерапия, ремиссия на некоторое время и болезнь снова приходила. И так по кругу»

Радик Буранбаев

О парне знают многие жители Башкирии. Он был главным героем новостей семь лет назад.

Тогда он выиграл золотую медаль по плаванию во Всемирных детских «Играх победителей». Это спортивные соревнования для детей, которые перенесли онкологические заболевания. За жизнелюбие и мужественность бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов наградил 13-летнего Радика поездкой в Диснейленд. Повзрослев, 20-летний парень столкнулся с жестокой реальностью.

«Как Вы знаете, по Конституции РФ и по законам, мне, как сироте, положено благоустроенное жильё от государства. За него я и борюсь теперь»

Радик Буранбаев

Жилье, положенное по закону, приходится выбивать через суд. По словам Радика, местные власти не спешат предоставлять ему квартиру, а он скоро заканчивает свое обучение в колледже, а значит, он лишится комнаты в общежитии. Идти будет некуда, говорит парень.

«Накануне я был в администрации нашего города. Не буду жаловаться на то, сколько мне пришлось прождать прежде, чем до кого-либо дозвониться, но ситуация такая, что в начале года я был 31-м на предоставление жилья. Теперь я 1500. Говорят, что, выиграв суд, меня переставили в другую очередь. Я очень люблю свою страну и горжусь тем, что я россиянин, но я никак не могу понять чиновников, которые своими действиями пытаются нас заставить отказаться от защиты своих прав»

Радик Буранбаев

Все свои действия парень описывает в микроблоге в социальных сетях. Там же он обратился ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой помочь ему добиться справедливости.

«У меня нет дохода, нет родных, я студент-очник! 30 июня 2020 срок обучения заканчивается, и я окажусь на улице. Если у Вас есть те, кто действительно поможет «решить вопрос», прошу связаться со мной»

Радик Буранбаев

Если вы хотите помочь Радику, то с ним можно связаться, написав в "личные сообщения" ВКонтакте. 