«У меня безвыходная ситуация»: в Уфе мировой чемпион по плаванию может оказаться на улице

«Накануне я был в администрации нашего города. Не буду жаловаться на то, сколько мне пришлось прождать прежде, чем до кого-либо дозвониться, но ситуация такая, что в начале года я был 31-м на предоставление жилья. Теперь я 1500. Говорят, что, выиграв суд, меня переставили в другую очередь. Я очень люблю свою страну и горжусь тем, что я россиянин, но я никак не могу понять чиновников, которые своими действиями пытаются нас заставить отказаться от защиты своих прав»

Радик Буранбаев