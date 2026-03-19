В Уфе стартовали первенство и чемпионат ПФО по фехтованию

Сильнейшие рапиристы округа собрались в Уфе. В Центре фехтования стартовали первенство и чемпионат Приволжского федерального округа. Сильнейших выявляют сразу в нескольких возрастных категориях.

Сначала пройдут личные соревнования, затем командные. Первыми на дорожки вышли юниоры до 18 и 24 лет, они выступали на главной площадке Центра фехтования. Во втором зале за победу боролись спортсмены до 12 лет.

Всего в турнире в Уфе участвуют более 250 спортсменов. В первый день соревнований успешно выступили представители республики. Золотую медаль заработал Вячеслав Первицкий, вторым в соревнованиях стал Искандер Булатов, бронза у Валерия Корнилова и Сулеймана Хамитова.