Глава Башкирии рассказал, какой вопрос его волнует больше всего

Глава Башкирии Радий Хабиров задался вопросом школьного питания в столовых. В частности его заинтересовал тот факт, что в образовательные учреждения поступает лишь 6% говядины, произведенной в республике. По его словам, для региона такое положение недопустимо, так как Башкирия занимает первое место по производству говядины.

Своими мыслями он поделился с жителями Башкирии в социальных сетях.

Осенью 2018 года я задался вопросом - как республика, занимающая первое место по производству говядины, может лишь на 6% обеспечивать школьников мясом, произведенным у нас? Детей кормили дешевой перемороженной буйволятиной из Уругвая, Парагвая, Индии и Аргентины, да и то, не первой свежести. Помню эти неестественно красные котлеты… Сегодня подвели промежуточные итоги. До эпидемии мы успели выйти на показатель – 77% мяса в рационе школьников было произведено уже в Башкирии. 

Радий Хабиров, глава Башкирии

Он выразил надежду на то, что с 1 сентября 2020 года, когда дети снова пойдут в школы, обеспечение местным мясом достигнет 23%.

Республика должна обеспечить не только школы, но и садики, а впоследствии (и я уже подбираюсь к этой теме!) – и больницы качественными продуктами.

Радий Хабиров, руководитель региона