Глава Башкирии рассказал, какой вопрос его волнует больше всего

Глава Башкирии Радий Хабиров задался вопросом школьного питания в столовых. В частности его заинтересовал тот факт, что в образовательные учреждения поступает лишь 6% говядины, произведенной в республике. По его словам, для региона такое положение недопустимо, так как Башкирия занимает первое место по производству говядины.
Своими мыслями он поделился с жителями Башкирии в социальных сетях.
Он выразил надежду на то, что с 1 сентября 2020 года, когда дети снова пойдут в школы, обеспечение местным мясом достигнет 23%.