Глава Башкирии рассказал, какой вопрос его волнует больше всего

Осенью 2018 года я задался вопросом - как республика, занимающая первое место по производству говядины, может лишь на 6% обеспечивать школьников мясом, произведенным у нас? Детей кормили дешевой перемороженной буйволятиной из Уругвая, Парагвая, Индии и Аргентины, да и то, не первой свежести. Помню эти неестественно красные котлеты… Сегодня подвели промежуточные итоги. До эпидемии мы успели выйти на показатель – 77% мяса в рационе школьников было произведено уже в Башкирии.

Радий Хабиров, глава Башкирии