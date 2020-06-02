Стала известна судьба пенсионерки, пропавшей в Уфе

Поиски 66-летней жительницы Уфы завершились. Любовь Федосееву искали с 27 мая. В тот день пенсионерка вышла из дома, но обратно так и не вернулась.

Близкие уфимки не находили себе места. Они забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам местного поисково-спасательного отряда.

К поискам подключились волонтеры. Ориентировка на пропавшую женщину разлетелась в соцсетях.

Сегодня, 2 июня, поиски уфимки завершились. К счастью, они завершились успешна. Любовь нашлась целой и невредимой.