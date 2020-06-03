Врач рассказал о снижении активности коронавируса

Главный врач одной из больниц в Милане заявил о том, что активность коронавируса снижается. С его слов, в анализах зараженных за последнее время наблюдается пониженное количество копий вируса. Это и свидетельствует о том, что вирусная нагрузка снижается.
Врач поделился, что мазки, взятые на последние 10 дней, показали малую вирусную нагрузку. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала RAI Television.
Также врач усомнился о возможной второй волне коронавируса. В свою очередь, он призвал жителей Италии не паниковать.