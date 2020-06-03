Стало известно, как в России будут отмечать выпускные вечера

Привычные нам выпускные вечера пройдут 27 июня в регионах России, которые в это время выйдут на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Об этом говорится в сообщение Минпросвещения России.
Отметить окончание школы и вступление в новый этап жизни школьники смогут только после сдачи ЕГЭ. Конечно, будут учитываться все меры безопасности. Выпускники могут отметить свой праздник только при соблюдении этих условий.
Рекомендации Минпросвещения будут отправлены во все российские регионы. В этом году 11 классы заканчивают около 700 000 школьников по всей стране.