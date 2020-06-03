Стало известно, как в России будут отмечать выпускные вечера

Привычные нам выпускные вечера пройдут 27 июня в регионах России, которые в это время выйдут на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Об этом говорится в сообщение Минпросвещения России.

Отметить окончание школы и вступление в новый этап жизни школьники смогут только после сдачи ЕГЭ. Конечно, будут учитываться все меры безопасности. Выпускники могут отметить свой праздник только при соблюдении этих условий.