«Спасибо» вместо денег: в Уфе водитель маршрутки бесплатно возит пассажиров

В социальных сетях распространилась новость о необычной акции водителя одной из маршруток в Уфе. Надпись на табличке в автобусе гласит: «Нет возможности оплатить проезд – отвезу бесплатно».

Вместо денег водитель берёт «спасибо». Такая инициатива поможет тем, у кого нет денег, ездить. Пользователи соцсетей восхищаются щедростью водителя, но высказали и своё опасение, ведь «халявщиков» в наше время много. Не каждый может по заслугам оценить искреннюю инициативу мужчины.