В Уфе состоялся финал конкурса «Вместе» среди ветеринаров

В Уфе состоялся финал республиканского конкурса «Вместе» среди сотрудников ветеринарной отрасли. Его региональный Госкомитет по ветеринарии проводит ежегодно. В 2026-м мероприятие приурочили к Году единства народов России и Году большой и дружной семьи.