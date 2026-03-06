В Уфе состоялся финал конкурса «Вместе» среди ветеринаров

В Уфе состоялся финал республиканского конкурса «Вместе» среди сотрудников ветеринарной отрасли. Его региональный Госкомитет по ветеринарии проводит ежегодно. В 2026-м мероприятие приурочили к Году единства народов России и Году большой и дружной семьи.
На сцене Дома профсоюзов выступили 10 семей, в которых кто-то из членов трудится, леча животных. Среди финалистов – жители Баймакского, Бурзянского, Стерлибашевского, Гафурийского, Бакалинского, Туймазинского, Давлекановского, Татышлинского, Мечетлинского и Уфимского районов. Они представили визитную карточку, художественный номер и презентовали свой народ. Лучших определили исходя из знаний истории и культуры народов Башкортостана.