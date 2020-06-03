В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 3,5 тысяч человек

В Башкирии появилась новая информация об эпидемиологической обстановке в регионе. По последним данным, в республике зарегистрировано еще 92 случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных на сегодняшний день составляет 3501.

Вместе с тем, каждый день увеличивается число выздоровевших от Covid-19. По состоянию на 3 июня, в Башкирии от болезни излечились 1 249 человека. Число скончавшихся остается неизменным - 18 пациентов.