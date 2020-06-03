В Башкирии почти 500 должников по алиментам прячутся от закона

В Башкирии объявили о 484 случаях розыска должников по алиментам. Об этом сообщило республиканское Управление службы судебных приставов.

К родителям-должникам, которые не хотят платить алименты, применяются различные меры. Например, в рамках 250 исполнительных производств имущество должников арестовано. Всего с начала года таких родителей заставили заплатить более 95 миллионов алиментов.

Кроме этого, 7235 должников ограничены в водительских правах. Ещё 857 человек наказали обязательными работами. Некоторые были оштрафованы и арестованы на 15 суток.