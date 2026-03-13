В Башкирии в этом году отремонтируют почти 200 км дорог

В Башкортостане в 2026 году отремонтируют почти 200 км дорог и 15 мостов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Планы развития дорожно-транспортной отрасли, а также итоги за 2025-й обсудили на расширенном заседании коллегии Минтранса.

Продолжится работа по привлечению федерального финансирования на строительство Южного обхода Уфы и моста через Белую в Кузнецовском затоне. Приведут в порядок 120 километров «фонящих» дорог и подъезды к 55 садовым товариществам. Обновят и общественный транспорт. Для «Башавтотранса» закупят 83 автобуса.

Развивается и железнодорожное сообщение. В этом году ожидают поставку трех новых составов «Финист». Появятся маршруты Уфа – Самара и Уфа – Магнитогорск. Пассажиропоток в пригородном сообщении растет: в прошлом году электричками воспользовались почти 5,5 млн человек. Планируются и дополнительные рейсы в авиасообщении.