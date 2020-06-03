График отключения воды в Уфе на июнь 2020: список адресов

Летняя пора для жителей Уфы - ежегодное испытание на прочность.

В Уфе этим летом поэтапно жилые дома отключают от горячей воды. Разумеется, не навсегда, а только лишь для проведения испытаний и ремонтных работ.

Первые гидравлические испытания специалисты проводят, как правило, еще в мае. Непосредственный ремонт начинается в июне, переходя в финальные испытания в августе.

Редакция bash.news выяснила, какие дома будут отключены от горячей воды в Уфе в июне 2020 года.

Северная часть Уфы

Дата отключения: 01 июня 2020 - 11 июня 2020

Горького 54, 56, 52, 68, 70/1, 71

Комарова 12, 14, 18, 18/1, 26, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40

Мира 9/3, 45, 45а, 45б, 47, 49

Конституции 12

Кольцевая 5, 7, 26, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38

Калинина 11

Первомайская 10, 20а, 21, 22, 23, 24

Пинского 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Космонавтов 14, 18, 20, 22

Нежинская 11, 13, 15

Победы 39/1, 45

Дата отключения: 15 июня 2020 - 26 июня 2020

Д. Донского 34, 38, 40, 83

Герцена 50

Кольцевая 119

А. Невского 23, 25, 33

Калинина 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31

Рыбакова 9

Репина 5, 5а

Боткина 7

Кольцевая 86, 88

Короленко 2, 4, 6, 8, 8/1

Центральная часть Уфы

Дата отключения: 22 июня 2020 - 3 июля 2020

Сипайловская 10, 12/1, 12/2

Бикбая 11, 17

Жукова 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 25

Жукова 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/9, 2/7, 2/8, 2/6, 2/10, 4/4

Гагарина 3, 5, 9, 13/1, 13/2, 13/3, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39/1, 43/2, 37/2, 51, 53, 49, 74/2, 74

Гагарина 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 36, 38, 36/1, 40,

Рыльского 4, 6/1, 8, 8/1, 8/2,

Рыльского 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, 11/1, 13, 21/3, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19, 17, 21/2, 25/1, 31, 25/2;

Королева 3, 7/1, 7/2, 9, 1, 7, 13, 15, 17, 19, 2, 18, 22, 26, 30/2, 30, 30/1

Королева 4/2, 10/6, 10/7, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 33, 35

Набережная 61, 65, 63, 67

Ковшовой 3, 5, 7, 11, 13, 9

Дата отключения: 15 июня 2020 - 21 июня 2020

Р. Зорге 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50/1, 73, 74, 64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70, 76, 62, 65б, 67/2

Научная, 5

Проспект Октября 55, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 65/1, 65/2, 65/3, 65/5, 65, 65/6, 80/2, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 86/1, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 106, 106/1, 106/3, 110, 112, 106/2, 108, 112/1

Проспект Октября 50, 50/1, 56, 56/1, 56/2, 62, 62/2, 64, 60, 60/1, 62/1, 66/3, 64/1, 66/2, 84/4, 78/3

Шафиева 18, 20, 22, 24/1, 32, 46/1;

Российская 106/1

Комсомольская 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 137, 139

Лесотехникума 92/3, 98, 100

Лесной проезд 6/1, 8/1, 12, 14, 14/1, 16, 16/1

Лесной проезд 6, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/2

К.Абрамовой 4, 6

Менделеева 207, 207/1, 211, 213, 213/2, 215, 217

Адм.Макарова 14, 14/1, 16, 18/1 (до 19 июня)

Восточная часть Уфы

Дата отключения: 15 июня 2020 - 21 июня 2020

Мечетлинская 15/1

Гвардейская 39, 44/2, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2, 58, 58/2, 60, 62

Стадионная 3, 5, 5/2, 7, 7/1

Мелеузовская Мелеузовская 15, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31

Сельская 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 9

Апрельская 19

Касимовская 2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2

Высоковольтная 8, 10, 12, 14, 16, 20

Олимпийская 1, 1а, 3, 4, 6

Южная часть Уфы

Дата отключения: 1 июня 2020 - 11 июня 2020

Кирова 8

К. Маркса 36, 38, 40, 34А

М. Карима 48, 50

Ленина 33/1, 37/1, 74

Чернышевского 71/1

Подвойского 17

Белякова 32

Домашникова 24

Миасская 22

Цюрупы 130, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3

Дата отключения: 15 июня 2020 - 26 июня 2020

Комсомольская 37

Пр. Октября 18/3, 20, 22/2, 24

Бр. Кадомцевых 1, 3, 5, 5/1, 7, 11, 11/1, 13, 15

Р. Зорге 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2

50 лет СССР 8, 12, 14, 16

Парковая 2, 2/2, 2/3, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20

Комсомольская 17, 19, 21/1