В Башкирии опровергли наказание для директоров школ за фото с «Последнего звонка»

Ранее в местных новостных изданиях появилась информация, что директоров школ в Салаватеотчитывают за фото выпускников с «Последнего звонка». Бывшие школьники собрались с семьёй нарядные дома, но праздник даже в таком домашнем формате якобы не устроил местную администрацию. Мэрия города прокомментировала ситуацию.
Жительница города Салават в социальных сетях пожаловалась Главе Башкирии на администрацию родного города. Женщина сообщила, что школьники выложили в социальные сети фото с домашнего празднования «Последнего звонка», а это не понравилось мэрии, которая потребовала от директоров школ объяснений.
Администрация города сообщила, что данная информация «фейковая». Никто не требовал от директоров школ объяснений, а тем более, не наказывал. В Салавате проводились рейды по местам скопления молодежи, но соцсети при этом не мониторились.
Напомним, Радий Хабиров запретил проводит массовые мероприятия на «Последний звонок» и поручил контролировать парки и скверы, чтобы никто из выпускников не собирался большими группами. Такая вынужденная мера должна остановить угрозу распространения коронавируса.
Фото: Интернет.