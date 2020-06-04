В Башкирии опровергли наказание для директоров школ за фото с «Последнего звонка»

Ранее в местных новостных изданиях появилась информация, что директоров школ в Салаватеотчитывают за фото выпускников с «Последнего звонка». Бывшие школьники собрались с семьёй нарядные дома, но праздник даже в таком домашнем формате якобы не устроил местную администрацию. Мэрия города прокомментировала ситуацию.

Жительница города Салават в социальных сетях пожаловалась Главе Башкирии на администрацию родного города. Женщина сообщила, что школьники выложили в социальные сети фото с домашнего празднования «Последнего звонка», а это не понравилось мэрии, которая потребовала от директоров школ объяснений.

Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним? Это не общественное место, не масштабное мероприятие, это три человека в квартире. Вы же знаете, что исполнители на местах все понимают буквально и выполняют, оторвавшись от реальности. Контролируете, пожалуйста, как именно выполняются ваши директивы.

жительница Салавата 

Администрация города сообщила, что данная информация «фейковая». Никто не требовал от директоров школ объяснений, а тем более, не наказывал. В Салавате проводились рейды по местам скопления молодежи, но соцсети при этом не мониторились.

В социальных сетях распространяется «фейковая» информация о привлечении директоров школ к ответственности за размещение в соцсетях фото выпускников в день Последнего звонка. Управление образования Салавата всего лишь провело разъяснительную работу с директорами школ о персональной ответственности за соблюдение их выпускниками санитарно-эпидемиологических мер и ограничений во время последнего звонка. Также в этот день были организованы рейды по городу в целях недопущения нарушений со стороны выпускников. Никакие отчеты о размещении их фото в социальных сетях не запрашивались.

администрация города Салават

Напомним, Радий Хабиров запретил проводит массовые мероприятия на «Последний звонок» и поручил контролировать парки и скверы, чтобы никто из выпускников не собирался большими группами. Такая вынужденная мера должна остановить угрозу распространения коронавируса.

Фото: Интернет. 