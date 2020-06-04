Житель Башкирии изнасиловал незнакомку, а после скрывался в заброшенном доме

Следственный комитет Белорецкого района задержали подозреваемого в страшно преступлении. 28-летний местный житель пять часов насиловал работницу школы , а после сбежал. Пресс-служба ведомства рассказала подробности случившегося.

По предварительной информации, в ночь с 27 на 28 мая 2020 местная жительница подверглась нападению. Неизвестный затащил женщину в лесной массив недалеко от деревни Азнагулово и совершил насильственные действия. После преступления мужчина скрылся, а пострадавшая сразу обратилась в полицию. Преступник был объявлен в федеральный розыск.