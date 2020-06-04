В Башкирии врачи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от комаров

Лето-2020 принесло жителям Башкирии несметное количество комаров. Многих жителей беспокоит вопрос, могут ли эти насекомые быть переносчиками коронавируса?

На этот вопрос ответили в Минздраве республики. Жители Башкирии могут спокойно вздохнуть: комары коронавирус не переносят.

Дело в том, что COVID-19 является респираторной инфекцией. Основной путь передачи болезни – воздушно-капельный. Распространение вируса через комаров не доказано.