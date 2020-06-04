В Башкирии будут шить многоразовые антиковидные костюмы

В Нефтекамске запустили производство многоразовых защитных костюмов. В Башкортостане это первая и пока единственная компания, которая прошла все испытания и получила разрешение на пошив от Росздравнадзора. Как комбинезоны проходят проверку и в чём их особенность?

Перед пошивом костюмов ткань проходит множество испытаний. Проверяют её водоотталкивающие свойства, крепость и нагрузку, которую она может выдержать. Сам комбинезон плотно прилегает к телу, что обеспечивает полную защиту медицинских работников от соприкосновения с заражёнными поверхностями.

Мы разработали собственные технические условия на изолирующую медицинскую одежду. Из-за дефицита защитных средств в России начали действовать новые правила регистрации медицинских изделий, но высокие требования к качеству никто не отменял. И это правильно, ответственность на производителях лежит огромная. Сергей Новосёлов

Проектировать защитную одежду в компании начали ещё в 2019 году. Когда была объявлена пандемия, команда в сжатые сроки прошла все испытания и получила разрешение на пошив от Росздравнадзора. Производство костюмов находится в Нефтекамске. В России наша компания одна из немногих, кто может производить подобные комбинезоны.

Эти многоразовая защитная одежда производятся из водоотталкивающей ткани. Выдерживают до 50 циклов обработки, благодаря чему они гораздо экономически выгоднее одноразовых комбинезонов. К этим костюмам прилагается хлопковая рубашка и брюки. Подобные комплекты предназначены для медицинских работников COVID-госпиталей, больниц, лабораторий.