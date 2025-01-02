В Уфе прошёл новогодний парад костюмов

В Уфе центральным местом праздничных мероприятий стала Советская площадь, где проходит фестиваль «Терра зима». Новый год там начали по-настоящему ярко и феерично, проведя парад костюмов.

В карнавале приняли участие десятки человек. Основное условие – представить как можно более изощренный наряд. Здесь были и ходячие теремки, и ожившие матрешки, и даже целое племя американских индейцев.