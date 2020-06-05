«Впервые я искренне молился»: предприниматель из Башкирии рассказал об ужасах коронавируса

Сухой остаток - помните в «Сталкере» Запретную зону? Думаю я ее прошёл, потому - что за этот короткий период, у меня сложились все пазлы. Я увидел, что боялся и получил о чем мечтал. Здоровья всем! Люблю всех.

Фидан Латыпов, председатель комиссии по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству МОП при Госсобрании Башкирии