«Впервые я искренне молился»: предприниматель из Башкирии рассказал об ужасах коронавируса

Фидан Латыпов, известный предприниматель из Башкирии, рассказал о том, как переболел коронавирусом. О своих впечатлениях он написал в социальных сетях.
Болезнь началась у Латыпова с ощущения слабости. Это, кстати, один из обычных сценариев. Ничего не предвещало беды. Обычный среднестатистический житель России «любит» переносить болезни на ногах, что и случилось с Латыповым. Максимум «терафлю стаканчик или под одеяло на вечер», пишет он.
Но слабость не отходила. Причём к ней прибавились ещё другие симптомы: ломка, страшно болели мышцы. Дальше в ход пошли средства народной медицины. Мёд, варенье, побольше жидкости – и в постель. После некоторого времени Латыпову стало легче, но на следующее утро «началось что-то необъяснимое». Полностью исчезли вкусовые ощущения, обоняние, поднялась температура до 39,5.
Когда состояние Латыпова ухудшилось, вызвали скорую. Компьютерная томография ничего не показала. Было решено вызвать терапевта на дом, чтобы он прописал лечение и лекарства.
Но лечение не помогало, а мужчине становилось всё хуже и хуже. Пришлось снова вызывать скорую помощь. К этому времени состояние Латыпова было очень ослабленное. «Усилился кашель, буквально выплёвывал свои лёгкие», пишет он в социальных сетях. Вторая компьютерная томография показала, что у него двустороннее поражение лёгких, о чём сам мужчина не подозревал.
«Нашим медикам реально можно поставить памятник при жизни», восхищается Латыпов. Он рассказал о тяжёлых условиях работы медработников, ведь в защитных костюмах работать нелегко. Но врачи работают и спасают жизни людей.
«Первую ночь в ковидгоспитале я запомню, наверное, надолго», говорит мужчина. В это время у него обострились коронавирусные симптомы, через которые проходят тысячи заболевших. Это слабость, высокая температура, разрывающий кашель. Латыпов отмечает высокую ответственность врачей, которые не отходят от больных, которых было десятки и более.
«Наверное, впервые в жизни я искренне молился», вспоминает предприниматель. В это время практически всем заболевшим приходят в голову мысли о семье, о родных. В такие моменты мы не думаем о себе. Воспоминания, анализ, молитвы – мужчина не мог уснуть.
Только на шестой день мужчине стало легче. Захотелось принять душ, побриться. И вообще, захотелось, чтобы выписали. Но на этом коронавирус не отступает – врачи сказали, что ещё неделю точно нужно побыть в больнице. В это время пациенты сдают анализы. Латыпов искренне надеется, что у него выработались антитела, т.к он хочет сдать кровь на плазму.
«Месяц назад я смеялся над болезнью. Считал, что её нет. Так, придумали», признаётся Латыпов.