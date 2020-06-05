В Уфе рядом со школой обнаружили останки человека

В 30 метрах от учебного заведения прохожими был обнаружен человеческий череп. Останки попались на глаза уфимцам поздно вечером. Конечно, очевидцы поспешили вызвать сотрудников правоохранительных органов.

На место происшествия выехали сотрудники МВД и сыщики. Будет проведена необходимая медицинская экспертиза, чтобы определить давность найденных останков. Также будет определено, кому они могут принадлежать. Череп передан на судебно-медицинскую экспертизу.