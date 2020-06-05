Вахтовик из Башкирии привёз коронавирус в город, где не было зараженных

Город Саянск, что в Иркутской области, выгодно отличился во время пандемии коронавируса. За всё время эпидемии в городе не было выявлено ни одного зараженного COVID-19. Пока в населенный пункт не приехал вахтовик из Башкирии.

Мэр Саянска Олег Боровский поделился своим беспокойством в социальных сетях. 30 мая в город на местное предприятие вахтовым методом приехали двое рабочих, среди которых и был уроженец Башкирии. Только 2 июня мужчины сдали тест на коронавирус, но за это время успели поработать, а также сменить две съемные квартиры. На следующий день выяснилось, что вахтовик из Башкирии является бессимптомным носителем COVID-19, поэтому его сразу отправили на лечение.

Олег Боровский возмущён неорганизованностью предприятия, которое не провело тестирование приезжих заранее. Также в известность не были поставлены ни Саянская больница, ни Роспотребнадзор. Теперь в случившемся разбирается прокуратура.