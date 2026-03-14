Союз журналистов Башкирии привёз гумпомощь в зону СВО

От журналистов Башкортостана – к бойцам полка «Башкортостан». Союз журналистов республики привёз в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. В сборе помощи помогли сотрудники городских и районных средств массовой информации.

В короткие сроки по заявкам военнослужащих были приобретены необходимые мотоциклы, электрогенераторы, строительные инструменты, окопные свечи, маскировочные сети, печи-буржуйки, продукты питания.

Часть гуманитарной помощи была создана руками журналистов. Директор Республиканского информационного центра Дома печати Айнур изготавливает из остатков труб печки-буржуйки. Также сотрудники Дома печати сами плетут маскировочные сети для бойцов. Таким образом, журналисты помогают фронту не только словом, но и своими руками.