Эксперты назвали самые популярные автомобили в Башкирии

Популярный сайт по продаже и купле автомобилей озвучил машины, которые наиболее популярны в Башкирии. В 2020 году на вторичном рынке в Уфе лидируют автомобили отечественных брендов. Конечно, эксперты говорят, что популярность отечественного транспорта связана с его невысокой стоимостью.

В топ по спросу в Башкирии также входят и машины иностранных производителей. Популярность уфимских водителей сыскали японские, корейские, немецкие и американские марки. Стоит отметить, что меньше всего отечественным транспортом интересуются в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске, тогда как в Уфе на отечественные марки приходит 30% общего спроса.

Поддержанные автомобиле в башкирской столице продаются дороже, чем по стране в целом. Средняя сумма, которую просят в Уфе за подержанный отечественный автомобиль, составляет 250 000 рублей. К слову, в этом году стоимость машины с пробегом в стране выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.