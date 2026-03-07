Эксперты прокомментировали высокую оценку промполитики Башкирии

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленному сектору Башкортостана через инструменты, уже известные в регионе. Об этом по итогам своего визита в Уфу заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя Правительства России высоко оценил промышленную политику, проводимую властями республики.

Увиденные накануне инновационные разработки башкирских предприятий вице-премьер назвал перспективными для страны. Эксперты считают, что Башкортостан в очередной раз продемонстрировал федеральному центру, что способен решать самые серьёзные государственные задачи, в том числе по укреплению технологического суверенитета России.

Всему этому способствуют созданные в республике специальные институты, специальные инструменты: например, особая экономическая зона «Алга», несколько территорий, опережающие социально-экономическое развитие, технопарки и так далее. Не зря мы удостоились приезда высокого должностного лица. Надеюсь, это даст новый импульс развитию экономики нашей республики.

Рустам Камалов, доцент Уфимского филиала финансового университета при Правительстве Российской Федерации
