Эксперты прокомментировали высокую оценку промполитики Башкирии

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленному сектору Башкортостана через инструменты, уже известные в регионе. Об этом по итогам своего визита в Уфу заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя Правительства России высоко оценил промышленную политику, проводимую властями республики.