Эксперты прокомментировали высокую оценку промполитики Башкирии

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленному сектору Башкортостана через инструменты, уже известные в регионе. Об этом по итогам своего визита в Уфу заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя Правительства России высоко оценил промышленную политику, проводимую властями республики.
Увиденные накануне инновационные разработки башкирских предприятий вице-премьер назвал перспективными для страны. Эксперты считают, что Башкортостан в очередной раз продемонстрировал федеральному центру, что способен решать самые серьёзные государственные задачи, в том числе по укреплению технологического суверенитета России.