Скандал дня: Facebook решил, что новая инфекционка в Уфе - фейк

Всемирная социальная сеть Facebook идентифицировала новость про открытие нового инфекционного центра под Уфой как ложную. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Facebook занимается наказанием за фейки, которых не было.
Главред издания добавила, что техподдержка социальной сети никак не отреагировала на просьбу решить сложившуюся проблему. По ее словам, они просто развели руками и предложили сойтись на мнении, что это технический сбой в работе Facebook.
Напомним, 30 мая была торжественно открыта новая инфекционная больница под Уфой. Она была возведена в кратчайшие сроки. На мероприятии присутствовал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В тот день он поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова, его коллег, строителей и медработников. Мурашко отметил, что впереди страну ждет модернизация первичного звена здравоохранения.