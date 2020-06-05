Скандал дня: Facebook решил, что новая инфекционка в Уфе - фейк

Всемирная социальная сеть Facebook идентифицировала новость про открытие нового инфекционного центра под Уфой как ложную. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Facebook занимается наказанием за фейки, которых не было.

Facebook в очередной раз наказал нас за фейк, которого не было. В конце мая RT Deutsch опубликовал новость о строительстве больницы для заболевших коронавирусом в Уфе. Официальный фактчекер Facebook по арабским новостям отметил публикацию как ложную. Маргарита Симноньян

Главред издания добавила, что техподдержка социальной сети никак не отреагировала на просьбу решить сложившуюся проблему. По ее словам, они просто развели руками и предложили сойтись на мнении, что это технический сбой в работе Facebook.

Фактчекеры резко активизировались в отношении нашего немецкого канала после того, как RT Deutsch вышел на Фейсбук в топ-5 по просмотрам видео среди немецкоязычных СМИ Германии. Фактчекинг связи одного с другим нам не нужен. Маргарита Симноньян