В селе Башкирии появится новый клуб

Радий Хабиров рассказал о строительстве нового сельского клуба. Досуговый центр появится в селе Ябалаково Илишевского района. По планам помещение клуба будет рассчитано на 300 человек.
Старый клуб в селе снесли ещё в 2017 году. С тех пор в населенном пункте не было творческого и досугового центра для местных жителей. В новом клубе будет и детская музыкальная школа, и библиотека. Строительство идёт полным ходом: фундамент уже закончен, а сейчас проводится укладка стен. Сам культурный центр откроется уже в ноябре этого года.
Также сельский дом культуры будет построен в деревне Явгильдино Караидельского района. Глава Башкирии сообщил, что до 2024 года в республике будет построено 27 новых домов культуры, а отремонтировано 52 центра. Радий Хабиров намерен открыть в каждом крупном населённом пункте свой очаг культуры.
Фото: Радий Хабиров.