В селе Башкирии появится новый клуб

Старый клуб в селе снесли ещё в 2017 году. С тех пор в населенном пункте не было творческого и досугового центра для местных жителей. В новом клубе будет и детская музыкальная школа, и библиотека. Строительство идёт полным ходом: фундамент уже закончен, а сейчас проводится укладка стен. Сам культурный центр откроется уже в ноябре этого года.