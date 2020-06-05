В Башкирии озвучили дату проведения выпускных вечеров

На «Образовательном часе» в Башкирии стало известно, когда пройдут выпускные вечера. Об этом сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Выпускной вечер в школе планируется провести в онлайн-формате 27 июня.

Из-за пандемии коронавируса в этом году прощание со школой пройдёт в необычном формате. При благоприятном исходе существует возможность проведения выпускного бала 25 июля после всех экзаменов. Конечно, многое зависит от рекомендации врачей.

Мы, конечно, понимаем, что у детей должен быть праздник. Планируем, что при благоприятном исходе и с разрешения санитарных врачей сможем организовать такие балы после всех экзаменов 25 июля.

Также на встрече обсудили начало Единых государственных экзаменов. Первый пройдёт уже 3 июля. Для тех, кто по уважительной причине не может сдавать ЕГЭ в июле, будут подготовлены резервные дни в августе. Во всех пунктах сдачи экзаменов будет установлен санитарный контроль, а школьные автобусы будут обрабатывать два раза в день.