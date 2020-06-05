В Башкирии озвучили дату проведения выпускных вечеров

На «Образовательном часе» в Башкирии стало известно, когда пройдут выпускные вечера. Об этом сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Выпускной вечер в школе планируется провести в онлайн-формате 27 июня.
Из-за пандемии коронавируса в этом году прощание со школой пройдёт в необычном формате. При благоприятном исходе существует возможность проведения выпускного бала 25 июля после всех экзаменов. Конечно, многое зависит от рекомендации врачей.
Также на встрече обсудили начало Единых государственных экзаменов. Первый пройдёт уже 3 июля. Для тех, кто по уважительной причине не может сдавать ЕГЭ в июле, будут подготовлены резервные дни в августе. Во всех пунктах сдачи экзаменов будет установлен санитарный контроль, а школьные автобусы будут обрабатывать два раза в день.
Фото: Интернет.