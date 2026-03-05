В Уфе наградили участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым

Больше половины обращений, поступивших на Прямую линию Главы Башкортостана, на сегодня уже отработано. Больше всего вопросов касалось дорог, сферы ЖКХ и благоустройства. Сегодня в Уфе состоялось награждение участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым.
Этот остановочный павильон около Уфимского медколледжа появился в конце прошлого года, примерно через полтора месяца после Прямой линии Главы Башкортостана, на которую и поступило обращение. Жительница Уфы рассказала, что прежнюю остановку демонтировали, и попросила Радия Хабирова помочь решить вопрос.
После обращения на Прямую линию главы республики решился и вопрос волонтёров из Бакалинского района. Они попросили помочь с материалами для пошива термобелья, дождевиков и противодроновых одеял для участников СВО.
От мелких проблем до глобальных вопросов. В общей сложности на Прямую линию главы поступило 6355 обращений, которые взяли в работу. Сегодня в Центре управления республикой состоялось награждение тех, кто отвечал за подготовку и проведение Прямой линии. В числе отмеченных и сотрудники телеканала БСТ, благодаря труду которых жители региона в прямом эфире наблюдали за одним из главных политических событий года Башкортостана.
Среди награждённых и сотрудники Центра управления республикой. Хоть Прямая линия и завершилась, для них работа по отработке поступивших обращений продолжается. Из более чем шести тысяч вопросов от населения на сегодня отработано 4236.
Главная задача Прямой линии достигнута, отметил после церемонии награждения исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы Башкортостана. Наладить максимально чёткий контакт между властью и обществом, в частности, между руководителем республики и её жителями, удалось.