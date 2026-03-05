В Уфе наградили участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым

Больше половины обращений, поступивших на Прямую линию Главы Башкортостана, на сегодня уже отработано. Больше всего вопросов касалось дорог, сферы ЖКХ и благоустройства. Сегодня в Уфе состоялось награждение участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым.

Этот остановочный павильон около Уфимского медколледжа появился в конце прошлого года, примерно через полтора месяца после Прямой линии Главы Башкортостана, на которую и поступило обращение. Жительница Уфы рассказала, что прежнюю остановку демонтировали, и попросила Радия Хабирова помочь решить вопрос.

Поступило обращение от жительницы с просьбой установить остановочный павильон по чётной стороне улицы Р. Зорге. В конце декабря 2025 года павильон был установлен.

Данил Салихов, ведущий специалист отдела Управления транспорта и связи администрации г. Уфы

После обращения на Прямую линию главы республики решился и вопрос волонтёров из Бакалинского района. Они попросили помочь с материалами для пошива термобелья, дождевиков и противодроновых одеял для участников СВО.

Вопрос решился очень быстро. Благодарим, что все откликнулись. И сейчас наши сети и противодроновые покрывала, которые мы шьем полным ходом, пойдут нашим бойцам.

Нина Дырнаева, руководитель волонтёрского штаба им. М. Шаймуратова в Бакалинском районе
Фото №1 - В Уфе наградили участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым

От мелких проблем до глобальных вопросов. В общей сложности на Прямую линию главы поступило 6355 обращений, которые взяли в работу. Сегодня в Центре управления республикой состоялось награждение тех, кто отвечал за подготовку и проведение Прямой линии. В числе отмеченных и сотрудники телеканала БСТ, благодаря труду которых жители региона в прямом эфире наблюдали за одним из главных политических событий года Башкортостана.

Вопросы жителей республики я, конечно, не решал, моя задача была другая: я и мои коллеги всю визуальную составляющую Прямой линии взяли на себя. Мы до Прямой линии ночевали, ставили декорации.

Евгений Щербаков, режиссёр телеканала БСТ

Среди награждённых и сотрудники Центра управления республикой. Хоть Прямая линия и завершилась, для них работа по отработке поступивших обращений продолжается. Из более чем шести тысяч вопросов от населения на сегодня отработано 4236.

Фото №2 - В Уфе наградили участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым

У нас каждое обращение, которое поступило на Прямую линию, находится на контроле. Также у нас находятся на контроле обращения с 2020-2021 годов, то есть мы до сих пор отчитываемся и решаем эти вопросы: где-то в индивидуальном порядке, где-то смотрим системные проблемы, чтобы их решить.

Динислам Гарифуллин, старший аналитик ЦУР Башкортостана

Эта работа продолжает идти: она идёт сейчас, она будет идти в течение достаточно длительного периода времени. Наша задача – снять как можно больше вопросов, которые были подняты, держать их на контроле, ничего не забыть, по возможности минимизировать какие-то формальные ответы, которые тоже бывают, к сожалению.

Искандер Ахметвалеев, и.о. руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан

Главная задача Прямой линии достигнута, отметил после церемонии награждения исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы Башкортостана. Наладить максимально чёткий контакт между властью и обществом, в частности, между руководителем республики и её жителями, удалось.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ