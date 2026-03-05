В Уфе наградили участников подготовки и проведения Прямой линии с Радием Хабировым

Вопрос решился очень быстро. Благодарим, что все откликнулись. И сейчас наши сети и противодроновые покрывала, которые мы шьем полным ходом, пойдут нашим бойцам.

Нина Дырнаева, руководитель волонтёрского штаба им. М. Шаймуратова в Бакалинском районе