В Уфе досрочно завершили ремонт дороги по Архитектурной улице

В Уфе активно ведется ремонт дорог. На сегодняшний день работники сдают объекты раньше плана. Так, в столице Башкирии досрочно сдали обновленное дорожное полотно на улице Архитектурная.

Сегодня ночью дорожники там нанесли горизонтальную дорожную разметку из термопластика, который является более прочным и долговечным материалом. В отличие от красок, он держится на дорожном полотне от 6 месяцев до одного года

пресс-служба администрации Уфы

Кроме того, на участке от улицы Ульяновых до улицы Александра Невского по улице Архитектурной было выполнено фрезерование и уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади более 3900 квадратных метров, в том числе покрытие тротуара на площади 3160 квадратных метров, установлены новые бортовые камни, обустроены технические полосы.