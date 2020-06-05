В Уфе досрочно завершили ремонт дороги по Архитектурной улице

В Уфе активно ведется ремонт дорог. На сегодняшний день работники сдают объекты раньше плана. Так, в столице Башкирии досрочно сдали обновленное дорожное полотно на улице Архитектурная.
Кроме того, на участке от улицы Ульяновых до улицы Александра Невского по улице Архитектурной было выполнено фрезерование и уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади более 3900 квадратных метров, в том числе покрытие тротуара на площади 3160 квадратных метров, установлены новые бортовые камни, обустроены технические полосы.