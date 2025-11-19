В Уфе завершается ремонт на улице Мечтателей

В Уфе подходит к завершению ремонт на улице Мечтателей. На участке провели все подземные коммуникации, уложили асфальт, осталось смонтировать систему наружного освещения и установить дорожные знаки. Также во время Прямой линии с Главой Башкортостана жители обратились к Радию Хабирову с просьбой вернуть им любимый центр культуры, который находился в аварийном состоянии. На каком этапе сейчас ремонт и что уже обновили?

Раньше здесь было болото. Этот новый транспортный коридор обеспечит удобный подъезд к новым жилым кварталам Дёмы. Улица Мечтателей примыкает к Дагестанской, а с другой стороны переходит в строящуюся Генерала Кусимова.

Во время Прямой линии с Главой Башкортостана жители Дёмскго района, где проживает 80 тысяч человек, пожаловались на отсутствие дома культуры. Единственный дворец творчества «Орион» закрыт на ремонт. Горожане поинтересовались, когда заработает учреждение.

Для кого-то это учреждение – единственное место развлечений в районе, а для кого-то – теплые воспоминания из детства, когда в здании был кинотеатр, построенный в 1969 году. Длительное время здание находилось на реконструкции, так как было в аварийном состоянии. Сейчас там активно ведутся строительные работы.

Капитальный ремонт здесь начали в этом году. На это было выделено 30 миллионов рублей. В здании уже провели замену кровли, приступили к другим работам.