Оскорбленный ветеран о Навальном: «Мы этих господ уничтожали»

Игнат Сергеевич Артеменко в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Артеменко дальше воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны Артеменко закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности он отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника.