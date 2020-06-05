Оскорбленный ветеран о Навальном: «Мы этих господ уничтожали»

Алексей Навальный очень жестко прокомментировал видео, где известные личности читают преамбулу к Конституции. Политик не поскупился на оскорбления, нелестно отозвавшись в том числе и о ветеране Великой Отечественной войны. Фронтовика оскорбления задели за живое, и он записал ответное видео.
По словам оскорбленного ветерана Игната Сергеевича Артеменко, своим высказыванием Навальный очернил всех участников войны. Прощать такие оскорбительные высказывания фронтовик не собирается.
Кроме того, Игнат Сергеевич рассказал, что встречал людей, подобных Навальному, и раньше с ними поступали жестко. При этом ветеран отметил, что настоящие патриоты поддерживать такого политика не станут, и заверил, что ветеранское движение «пятой колонны не допустит в России».
Напомним, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил за такие оскорбления ветерана лишить Навального российского гражданства.
Справка:
Игнат Сергеевич Артеменко в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Артеменко дальше воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны Артеменко закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности он отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника.