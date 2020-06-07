В Уфе спасатели вытащили из воды пьяную девушку, плавающую с рюкзаком

Реку Уфимку вчера пытался переплыть очень странный пловец. А точнее, пьяная пловчиха в одежде и с большим рюкзаком на спине.

В Сипайлово уфимцы оказались очевидцами странного зрелища. Реку Уфимку пыталась переплыть девушка с рюкзаком на спине. Её периодически сносило течением. Очевидцы сразу сообщили в ИДЦ Уфы , и к девушке отправились спасатели на моторной лодке.

Ей оказали первую помощь. Выяснилось, что странная пловчиха находится в нетрезвом состоянии. Что она делала в воде в одежде и с рюкзаком на спине – никто не знает. Сама девушка на вопросы не ответила, от медицинской помощи тоже отказалась.